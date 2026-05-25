Ziraat Türkiye Kupası
Beşiktaş yönetiminin teknik adam arayışları doğrultusunda son olarak Filipe Luis'i gündemine aldığı öğrenildi. İşte 40 yaşındaki çalıştırıcı ile ilgili yaşanan sıcak gelişmeler...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mayıs 2026 06:50
Beşiktaş'tan Filipe Luis sürprizi!

Siyah-beyazlı yönetim, Sergen Yalçın'la yolların ayrılmasının ardından CV'si güçlü, kulübün dokusuna en uygun profilde teknik direktör arayışlarını sürdürüyor. Başkan Serdal Adalı, yıllar sonra yeniden göreve getirilen futbol direktörü Önder Özen ile hoca konusunda sürekli istişare halinde. Geniş teknik direktör adayları listesine eklenen son isim Filipe Luis oldu. Kısa zamanda rüştünü ispat eden 40 yaşındaki Brezilyalı teknik adam, Önder Özen'in favorileri arasında yer alıyor.

ŞU AN TAKIM ÇALIŞTIRMIYOR

Brezilya'nın köklü kulübü Flamengo'nun başında hem lig şampiyonluğu hem de Copa Libertadores zaferi yaşayıp tüm dikkatleri üzerine çeken genç çalıştırıcı, geçtiğimiz mart ayında kırmızı-siyahlı takımdaki görevinden ayrılmıştı. Beşiktaşlı kurmayların Filipe Luis ve temsilcileriyle temaslarını sıklaştırdığı ve mali şartları öğrendiği belirtildi. Şu anda takım çalıştırmayan teknik direktör Filipe Luis'in Türkiye'ye gelmeye ve siyah- beyazlı takımı çalıştırmaya sıcak baktığı ifade edildi.

17 AYDA TAM 6 KUPA

2024'ün başında futbolu bırakan Luis, antrenörlük kariyerine 18 Ocak 2024'te Flamengo U17 takımında başladı. Haziran'da U20'yi çalıştıran Luis, yaklaşık 3 ay sonra Flamengo A takımının başına geçti. Genç teknik adam 17 aylık macerasında Brezilya Serie A, Brezilya Kupası, Challenger Kupası, Brezilya Süper Kupası, Libertadores Kupası ve Campeonato Carioca ile toplamda 6 kupa kaldırdı.

DIEGO SIMEONE EKOLÜ

Brezilyalı hoca, futbolculuk döneminde Atletico Madrid'de uzun yıllar birlikte çalıştığı Diego Simeone'nin oyunundan izler taşıyan 'hibrit' sistemi kullanıyor. Takım savunmasını çok önemseyen genç çalıştırıcı, bloklar arasındaki mesafeyi de kısa tutuyor. Flamengo'nun düşük gol yeme istatistikleri de bunu kanıtlıyor. Filipe Luis genellikle 4-2-3-1 dizilişini tercih ediyor.

STRASBOURG TAKİPTE

Filipe Luis'le ilgilenen kulüp, yalnızca siyah-beyazlılar değil. Teknik direktör tercihini Xabi Alonso'dan yana kullanan ve İspanyol hocayla 4 yıllık anlaşma sağlayan Premier Lig devi Chelsea devreden çıktı. Ligue 1 (Fransa Ligi) temsilcisi Strasbourg'un da 40 yaşındaki teknik adamın durumunu yakından takip ettiği öğrenildi.

