Beşiktaş'ta radikal karar! 2 futbolcu ile yollar ayrılacak

Beşiktaş'ın son yıllardaki en başarısız transferlerinden biri olan Jean Onana, 3 yıldır kiralık olarak farklı takımlara gönderildi. Siyah-beyazlılarla sözleşmesi Haziran 2027'de sona erecek olan Kamerunlu orta saha, Genoa'da sadece 61 dakika süre alabildi. Yeni bir takım bulamaması halinde 26 yaşındaki oyuncunun mukavelesinin feshedilmesine kesin gözüyle bakılıyor. Ocak ayında teklifler gelmesine rağmen teknik heyet kararıyla siyahbeyazlı takımda kalan Felix Uduokhai ile bu yaz yolların ayrılması bekleniyor. Henüz teknik direktör netleşmese de Beşiktaş yönetimi, Alman stoper için gelecek teklifleri değerlendirmeye alacak.

UDUOKHAI İÇİN SCHALKE DEVREDE

Felix Uduokhai ile ilgilenen kulüpler arasında Mainz'in yanı sıra Bundesliga'ya yeni yükselen Schalke 04 de bulunuyor. Beşiktaş yönetiminin 5-6 milyon euro seviyesindeki teklifleri değerlendirmeye alacağı aktarıldı. Bu sezon 15 karşılaşmada toplam 1124 dakika sahada kalan tecrübeli savunmacı, skora katkı veremedi.