En hırçını kaptan

Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonu noktalanırken, Beşiktaş'ın en hırçın ismi kaptan Orkun Kökçü oldu. Siyah-beyazlılarda bu sezon Süper Lig'de forma giyen 27 oyuncu, toplam 4 kırmızı, 75 de sarı kart gördü. 2026 yılındaki müthiş performansıyla tribünlerin kalbini kazanan Orkun Kökçü, bu sezon 30 maçta 2 kez kırmızı kartla (RAMS Başakşehir ve Fenerbahçe maçları) oyundan ihraç edilirken, 5 defa da sarı kartla cezalandırıldı. 25 yaşındaki milli oyuncu gördüğü kırmızı kartlar ve sarı kart cezası nedeniyle 4 müsabakada forma giyemedi.

EMİRHAN 9 SARI KART GÖRDÜ

El Bilal Toure ve devre arasında İnter'den kiralık olarak kadroya dahil edilen Kristjan Asllani 1'er defa kırmızı kartla oyundan ihraç edildi. Kartal'a veda eden Malili forvet ayrıca 4 kez sarı kartla cezalandırıldı ve bu sebeple 1 karşılaşmada forma giyemedi. Emirhan Topçu 9 kez sarı kart görürken, 2 müsabakada takımdaki yerini alamadı. Kaleci Ersin, Uduokhai, Rıdvan, Djalo, Toure, Agbadou ve Murillo 4'er kez sarı kartla cezalandırıldı.