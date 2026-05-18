Aklı 5 büyük ligde

El Bilal Toure, Rize maçından sonra Beşiktaş'a sosyal medya hesabından veda etmişti. Malili golcünün kariyer planlamasına dair kararını yönetime ilettiği ortaya çıktı. Sunduğu şartlar için Adalı yönetimine teşekkür eden 24 yaşındaki forvet, kariyer yolculuğuna Avrupa'nın 5 büyük liginde devam etmek istediğini belirtti. Atalanta ile sözleşmesi 2028'de sona erecek Toure'nin menajerinin; Serie A, Ligue 1 ve Bundesliga'dan kulüplerle resmi temaslara başladığı aktarıldı.

7 GOL KAYDETTİ

Siyah-beyazlı ekibin sezon başında Atalanta'dan satın alma opsiyonuyla kiraladığı El Bilal Toure, 26 resmi maçta forma şansı buldu. 7 kez fileleri havalandıran 24 yaşındaki forvet, 5 de asist yaparak 12 gole doğrudan etki etti. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın genelde sol kanatta tercih ettiği Malili oyuncunun satın alma opsiyonu ise 15 milyon euro.