CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş Reçber iddiası

Reçber iddiası

Teknik heyet ve idari kadroda yeniden yapılanmaya planlayan Beşiktaş’ta Futbol Koordinatörü Serkan Reçber’in saha kenarında olmayacağı ileri sürüldü

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mayıs 2026 06:50
Reçber iddiası

Gerek Süper Lig'de gerekse Türkiye Kupası'nda sezonu büyük hüsranla noktalayan Beşiktaş'ta teknik heyet ve idari kadroda değişikliğe gidilecek. Futbol Koordinatörü Serkan Reçber ile ilgili sürpriz iddia ortaya atıldı. Son dönemde transfer çalışmalarında aktif rol alan 51 yaşındaki futbol adamının yeni sezonda saha kenarında olmayacağı öne sürüldü. Yönetimin saha kenarını daha çok eski futbolculardan oluşacak bir profesyonel ekibe bırakmayı düşündüğü belirtildi. Planlama kapsamında Josef de Souza'nın teknik heyete dahil edilme ihtimali olduğu öğrenildi.

ŞAMPİYONLUK YAŞADI

Souza siyahbeyazlı formayı giydiği dönemde gerek aidiyet duygusu gerekse saha içindeki hırslı oyunuyla taraftarların gönlünde taht kurmuştu. Derbi maçlar öncesinde takıma başarılar dileyen ve Beşiktaş'taki günlerini unutamayan Josef, siyah-beyazlı takımdaki ilk sezonunda şampiyonluk yaşamış ve 'yılın orta saha oyuncusu' seçilmişti.

G.Saray'dan Turan'ın sambacılarına kanca!
G.Saray o transferi takasla bitirecek!
DİĞER
Begüm Öner'in paylaşımı kalpleri eritti! Kızı Karya ile o pozu sosyal medyayı salladı... 
CHP'li Muhittin Böcek'in rüşvet itirafına TAKVİM ulaştı: 1 milyon euro talimatını Özgür Özel verdi
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Aziz Yıldırım'dan transfer açıklaması!
Icardi gerçeği sonradan ortaya çıktı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Aziz Yıldırım'dan transfer açıklaması! Aziz Yıldırım'dan transfer açıklaması! 00:59
Salah, F.Bahçe'ye "evet" dedi! Salah, F.Bahçe'ye "evet" dedi! 00:59
Diego Carlos'tan veda paylaşımı! Diego Carlos'tan veda paylaşımı! 00:59
Sergen Yalçın için karar çıktı! Sergen Yalçın için karar çıktı! 00:59
Aziz Yıldırım'dan G.Saray'a tepki! Aziz Yıldırım'dan G.Saray'a tepki! 00:59
Dursun Özbek'ten Icardi açıklaması Dursun Özbek'ten Icardi açıklaması 00:59
Daha Eski
Bodrum FK avantajı kaptı! Bodrum FK avantajı kaptı! 00:59
G.Saray'da Tzolis harekatı! Transferi böyle duyuruldu G.Saray'da Tzolis harekatı! Transferi böyle duyuruldu 00:59
F.Bahçe'de büyük değişim! 10 ayrılık birden olacak F.Bahçe'de büyük değişim! 10 ayrılık birden olacak 00:59
G.Saraylı yıldıza Shakhtar Donetsk kancası! G.Saraylı yıldıza Shakhtar Donetsk kancası! 00:59
G.Saray'dan 2 golcü bombası! "Osimhen'in yanına..." G.Saray'dan 2 golcü bombası! "Osimhen'in yanına..." 00:59
Dursun Özbek'ten şampiyonluk primi! Dursun Özbek'ten şampiyonluk primi! 00:59