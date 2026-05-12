Reçber iddiası

Gerek Süper Lig'de gerekse Türkiye Kupası'nda sezonu büyük hüsranla noktalayan Beşiktaş'ta teknik heyet ve idari kadroda değişikliğe gidilecek. Futbol Koordinatörü Serkan Reçber ile ilgili sürpriz iddia ortaya atıldı. Son dönemde transfer çalışmalarında aktif rol alan 51 yaşındaki futbol adamının yeni sezonda saha kenarında olmayacağı öne sürüldü. Yönetimin saha kenarını daha çok eski futbolculardan oluşacak bir profesyonel ekibe bırakmayı düşündüğü belirtildi. Planlama kapsamında Josef de Souza'nın teknik heyete dahil edilme ihtimali olduğu öğrenildi.

ŞAMPİYONLUK YAŞADI

Souza siyahbeyazlı formayı giydiği dönemde gerek aidiyet duygusu gerekse saha içindeki hırslı oyunuyla taraftarların gönlünde taht kurmuştu. Derbi maçlar öncesinde takıma başarılar dileyen ve Beşiktaş'taki günlerini unutamayan Josef, siyah-beyazlı takımdaki ilk sezonunda şampiyonluk yaşamış ve 'yılın orta saha oyuncusu' seçilmişti.