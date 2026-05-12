Başkan dayanmadı!

Beşiktaş'ta istikrarsız yapı yönetimde kendini gösterdi. Ahmet Nur Çebi Ekim 2019'da başladığı başkanlık görevini 3 Aralık 2023'teki olağanüstü genel kurul ile bıraktı. Seçimi kazanan Hasan Arat'ın dönemi uzun sürmedi. 363 gün yaptığı başkanlık görevinden ayrılan Arat'ın yerine 2. Başkan Hüseyin Yücel koltuğa oturdu. Yücel 1 ay başkanlık yaparken, olağanüstü genel kurulu kazanan Serdal Adalı görevi devraldı.

SON 5 SEZONDA 9 HOCA

2021-2022 sezonundan bu yana teknik direktör konusunda istikrar sağlayamayan Beşiktaş'ta sırasıyla Önder Karaveli, Valerien Ismael, Burak Yılmaz, Rıza Çalımbay, Serdar Topraktepe, Fernando Santos, van Bronckhorst ve Ole Gunnar Solskjaer görev yaptı. Sezon başında Avrupa kupalarına veda edilince Norveçli hoca ile yollar ayrıldı. Solskjaer'in yerine direksiyona geçen Sergen Yalçın'ın geleceği tartışma konusu.