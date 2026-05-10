Görevimin başındayım

Trabzonspor karşısında alınan yenilgi sonrası Tüpraş Stadı'nda Beşiktaşlı taraftarların istifaya davet ettiği ve "Güle güle Sergen Yalçın" şeklinde tempo tuttuğu 53 yaşındaki çalıştırıcı, 2-1'lik mağlubiyeti yorumladı. Tüpraş Stadı'ndaki olumsuz atmosferin işlerini zorlaştırdığı ifade eden teknik direktör Sergen Yalçın şöyle konuştu: "Son maç takım olarak motivasyonumuzu bozdu. Maça konsantre olmak bizim için oldukça zordu.

TARAFTARLARA HAYAL KURDURDUK

Puan açısından da bizim için önemi olmayan maçtı. Kazanmayı istedik ve sahada her şeyi yaptık ama maalesef olmadı. Çok üzgünüz. Ancak futbolda böyle maçlar olabilir. Biz uzun vadeli bir proje ile hedefe oynayan bir takım olmak için göreve geldik. Taraftarlara hayal kurdurduk. Hayat devam ediyor, görevim de devam ediyor."

VACLAV CERNY AĞLADI

Vaclav Cerny Trabzonspor derbisinde ilk 11'de görev yaptı. Teknik direktör Sergen Yalçın, 69'uncu dakikada Çekyalı oyuncunun yerine Jota Silva'yı sahaya sürdü. 28 yaşındaki futbolcu, taraftarların ıslıklı protestosu sonrası oyundan çıkarken gözyaşlarını tutamadı.

KORE BOĞASI YİNE BOŞ GEÇTİ

Beşiktaş'ın golcüsü Hyeon-Gyu Oh golü unuttu. 14'üncü dakikada takımına penaltı kazandıran Güney Koreli forvet, Trabzonspor maçını da boş geçti. 24 yaşındaki oyuncu ligde Samsunspor, Karagümrük ve Gaziantep FK maçında da ağları havalandıramamıştı.