CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş Görevimin başındayım

Görevimin başındayım

Tepkilerin odağındaki Sergen Yalçın istifa etmedi. "Son maç motivasyonu bozdu. Konsantre olmak zordu. Puan açısından da önemi olmayan maçtı. Hayat devam ediyor, görevim de devam ediyor"

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mayıs 2026 06:50
Görevimin başındayım

Trabzonspor karşısında alınan yenilgi sonrası Tüpraş Stadı'nda Beşiktaşlı taraftarların istifaya davet ettiği ve "Güle güle Sergen Yalçın" şeklinde tempo tuttuğu 53 yaşındaki çalıştırıcı, 2-1'lik mağlubiyeti yorumladı. Tüpraş Stadı'ndaki olumsuz atmosferin işlerini zorlaştırdığı ifade eden teknik direktör Sergen Yalçın şöyle konuştu: "Son maç takım olarak motivasyonumuzu bozdu. Maça konsantre olmak bizim için oldukça zordu.

TARAFTARLARA HAYAL KURDURDUK

Puan açısından da bizim için önemi olmayan maçtı. Kazanmayı istedik ve sahada her şeyi yaptık ama maalesef olmadı. Çok üzgünüz. Ancak futbolda böyle maçlar olabilir. Biz uzun vadeli bir proje ile hedefe oynayan bir takım olmak için göreve geldik. Taraftarlara hayal kurdurduk. Hayat devam ediyor, görevim de devam ediyor."

VACLAV CERNY AĞLADI

Vaclav Cerny Trabzonspor derbisinde ilk 11'de görev yaptı. Teknik direktör Sergen Yalçın, 69'uncu dakikada Çekyalı oyuncunun yerine Jota Silva'yı sahaya sürdü. 28 yaşındaki futbolcu, taraftarların ıslıklı protestosu sonrası oyundan çıkarken gözyaşlarını tutamadı.

KORE BOĞASI YİNE BOŞ GEÇTİ

Beşiktaş'ın golcüsü Hyeon-Gyu Oh golü unuttu. 14'üncü dakikada takımına penaltı kazandıran Güney Koreli forvet, Trabzonspor maçını da boş geçti. 24 yaşındaki oyuncu ligde Samsunspor, Karagümrük ve Gaziantep FK maçında da ağları havalandıramamıştı.

Okan Buruk 26. şampiyonluğu değerlendirdi!
Kavukcu'dan Osimhen açıklaması! Teklif var mı?
DİĞER
Sevgilisi İlayda Alişan'ı öpücüklere boğdu! Oğulcan Engin'den aşk dolu paylaşım...
Galatasaray 26. kez şampiyon! Cimbom Antalyaspor'u 4-2 yendi
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
G.Saray'ın Devler Ligi'nde rakipleri belli oldu! Kura ne zaman çekilecek?
G.Saray'ın kasası dolacak! İşte o dev gelir
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Kupayı istiyoruz Kupayı istiyoruz 01:36
Galatasaray 26. kez şampiyon! Galatasaray 26. kez şampiyon! 01:17
Kavukcu'dan Osimhen açıklaması! Teklif var mı? Kavukcu'dan Osimhen açıklaması! Teklif var mı? 01:17
Okan Buruk 26. şampiyonluğu değerlendirdi! Okan Buruk 26. şampiyonluğu değerlendirdi! 01:17
G.Saray'dan F.Bahçe'ye: Game over G.Saray'dan F.Bahçe'ye: Game over 01:17
G.Saray'ın kasası dolacak! İşte o dev gelir G.Saray'ın kasası dolacak! İşte o dev gelir 01:17
Daha Eski
G.Saray'ın Devler Ligi'nde rakipleri belli oldu! Kura ne zaman çekilecek? G.Saray'ın Devler Ligi'nde rakipleri belli oldu! Kura ne zaman çekilecek? 01:17
Futbolculardan Okan Buruk'a sulu baskın! Futbolculardan Okan Buruk'a sulu baskın! 01:17
F.Bahçe'den flaş açıklama! F.Bahçe'den flaş açıklama! 01:17
Başkan Erdoğan'dan G.Saray'a tebrik! Başkan Erdoğan'dan G.Saray'a tebrik! 01:17
Duran'dan olay hareket! G.Saray'ın şampiyonluğu sonrası... Duran'dan olay hareket! G.Saray'ın şampiyonluğu sonrası... 01:17
Galatasaray'dan flaş Okan Buruk videosu! Galatasaray'dan flaş Okan Buruk videosu! 01:17