Beşiktaş orta sahada rotayı Florentino Luis’e çevirdi!

Yeni sezonda güçlü bir orta saha kurmak amacıyla kolları sıvayan Beşiktaş, rotasını referanslı bir isme çevirdi. Ön liberoda Ndidi'nin istikrarsız performansından memnun kalmayan siyah-beyazlılar, Portekiz devi Benfica'dan kiralık olarak İngiltere Premier Lig'e veda eden Burnley'de oynayan Florentino Luis'i gündemine aldı. Luis'in, Beşiktaş'ın yıldız maestrosu Orkun Kökçü'nün Benfica'dan yakın arkadaşı olduğu belirtilirken, yönetimin 26 yaşındaki Portekizli dinamo için 15 milyon Euro'luk bir teklif hazırladığı öğrenildi. Sezonun tamamlanmasının ardından resmi görüşmelerin başlaması bekleniyor.

Sözleşmesinin son yılına giren tecrübeli ön libero, sezon başında teknik direktör Jose Mourinho'nun gözüne giremedi ve İngiliz ekibi Burnley'e kiralandı. Market değeri 20 milyon euro olarak gösterilen Luis, Burnley formasıyla 30 karşılaşmaya çıktı ve 2 asist katkısı sağladı. Benfica'da ise 7 maçta oynarken, 1 gol kaydetti. Portekiz'in A Milli Takım hariç tüm alt yaş kategorilerinde boy gösterdi.