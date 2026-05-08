Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş Sergen Yalçın hedefte

Sergen Yalçın hedefte

Lige erken havlu atan, kupaya da yarı finalde Konyaspor karşısında veda eden Beşiktaş’ta gözler teknik direktör Sergen Yalçın’da. Tarafatarlar Trabzon maçında protesto hazırlığında

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mayıs 2026 06:50
Sergen Yalçın hedefte

Beşiktaş, bu sezon önce Süper Lig'e erkenden havlu attı, sonrasında ise Türkiye Kupası yarı finalinde sahasında Konyaspor'a elenmekten kurtulamadı. Kupadan elenen ve sezonu eli boş kapatan siyah-beyazlılarda eleştiri okları teknik direktör Sergen Yalçın'a yöneldi. Konya maçı sonrası taraftarın istifa çağrısında bulunduğu Sergen hoca, göreve devam edip etmeyeceği konusunda ise net konuştu. Sergen Yalçın, karşılaşmanın ardından "Taraftar istemezse bırakırım!" açıklamasını yapmıştı. Sonrasında başkan Serdal Adalı, taraftar ve Yalçın arasındaki gerginliği yumuşattı ve "Hepimiz gerginiz. Trabzonspor maçından sonra oturur konuşuruz" diye konuştu. Siyah-beyazlı taraftarların ise yarın Tüpraş Stadı'nda oynanacak Trabzonspor maçında Sergen hocayı protesto edeceği öğrenildi. Taraftarların istifaya davet edeceği Sergen Yalçın'ın, protestoların olması durumunda vereceği tepki merak ediliyor.

ESKİ SÖZLERİ GÜNDEM

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın spor yorumculuğu yaptığı dönemdeki sözleri yeniden gündem oldu. 53 yaşındaki teknik adamın, "Milyonlarca euro'ya kurulan bu kadrolar, Konyaspor'u yenmek için mi yapılıyor?" sorusuna, "O da doğru" cevabı ve "Bu kadar yatırım yapıp ligde üçüncü bile olamıyorsan zaten başarısızsın" şeklindeki sözleri, sosyal medyada birçok kullanıcı tarafından paylaşıldı.

