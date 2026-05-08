İlk 11 şekillendi

Siyah-beyazlılarda teknik direktör Sergen Yalçın'ın Trabzonspor karşısında sahaya süreceği ilk 11 şekillenmeye başladı. Kalede Ersin Destanoğlu görev yapacak. Savunmanın sağında Murillo, solunda Rıdvan oynayacak. Stoperde Agbadou ve Uduokhai ikilisinin forma giymesi bekleniyor. Orta saha Ndidi, Orkun ve Olaitan üçlüsünden oluşacak. Hücum hattında sağ kanatta Cerny, sol kanatta ise El Bilal Toure oynayacak. Kartal ileri uçta Hyeon-Gyu Oh ile gol arayacak.