Beşiktaş'ta Sergen Yalçın gelişmesi! Başarısız tablo sonrası...

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışına aylar öncesinden havlu atan Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'ndan da 90+8'de yediği penaltı golüyle elendi, taraftarlarını üzüntüye boğdu. Siyah-beyazlı futbolseverler gol sonrası Tüpraş Stadı'nı "Yönetim istifa", "Sergen Yalçın istifa" sesleriyle inletti. Tepkilerin odağındaki teknik direktör Sergen Yalçın "Taraftarlar isterse bırakırım" açıklamasını yaptı. 'İstifa' kelimesini zikreden 53 yaşındaki hocanın "Oyundan memnunum" demesi ise şaşkınlığa neden oldu.

SADECE 1 ŞUT KALEYİ BULDU

İstatistiksel veriler, siyahbeyazlıların oyun olarak gelişmediğini ve pozisyon üretiminde sınıfta kaldığını bariz bir şekilde gösteriyor. Beşiktaş yüzde 59 topla oynayıp, rakip ceza sahasına 47 kez girmesine rağmen, maçı koca bir 'sıfır' ile kapattı. 90 dakika boyunca net bir gol pozisyonu üretemezken, konuk ekip yakaladığı 2 fırsatın 1'ini değerlendirdi. 16 şuttan sadece 1 tanesi kaleyi buldu. 10 şut dışarı giderken, 5 şut ise defansa takıldı. Bu da hücum hattının ne kadar etkisiz olduğunun kanıtı oldu.

ORTALAR KARAVANA

Beşiktaş, TÜMOSAN Konyaspor karşısında 18 dripling denemesinin sadece 7'sinde (yüzde 39) başarı sağladı. Kanatlardaki verimsizlik bir kez daha su yüzüne çıktı. Siyah-beyazlı oyuncular maç içinde tam 31 orta yaparken, bunların ancak 6 tanesi (yüzde 19) yerini buldu. Kartal puan cetvelinin son sırasında yer alan Fatih Karagümrük karşılaşmasında ofansta etkisiz kalmış, rakibine gol atamamıştı.

İSTİFAYA ADALI ENGEL OLDU

Siyah beyazlı tribünlerin istifaya davet ettiği teknik direktör Sergen Yalçın'ın karşılaşma sonrası Başkan Serdal Adalı ile arasındaki diyalog ortaya çıktı. Deneyimli çalıştırıcı "Taraftar beni istemiyor, ben bırakıyorum" ifadelerini kullanırken, Başkan Adalı'nın ise "Hiçbir yere gitmiyorsun. Beraber bazı şeyleri başaracağız ve şampiyon olacağız" karşılığını verdiği öğrenildi.

REÇBER: GÖREVE DEVAM

Beşiktaş Futbol A Takımı Genel Koordinatörü Serkan Reçber, görevlerine devam edeceklerini söyledi. Reçber yaptığı açıklamada "Görevimizi bırakmıyoruz, gelecek sezon da buradayız. Yeni transferlerle birlikte şampiyonluk için mücadelemizi sürdüreceğiz. İddialı ve rekabetçi bir kadro oluşturmayı hedefliyoruz. Transfer çalışmalarına titizlik içerisinde devam ediyoruz" şeklinde konuştu.

5 YILDIR HÜSRAN YAŞANDI

Süper Lig'de en son 2020-21 sezonunda mutlu sona ulaşan ve Ziraat Türkiye Kupası'nı da 2023-2024'te kazanan Beşiktaş, yönetim, teknik adam değişikliği ve kadro istikrarsızlıklarının da etkisiyle eski günlerinden çok uzak bir görüntü sergiledi. Siyah-beyazlılar, son 5 sezonda Süper Lig'i 2 kez 6'ncı, 1 defa 3'üncü, 2 kez de 4'üncü basamakta bitirip, taraftarlarına büyük hüsran yaşattı.