Salih kupa maçı öncesi temkinli

Gaziantep FK maçına ilk 11'de başlayan Salih Uçan, Konyaspor maçına odaklandıklarını söyledi. Deneyimli futbolcu, "Gaziantep maçında fazla şans bulmayan oyuncu grubu sahadaydı. Ama herhangi bir talihsizlik, sıkıntı olmadı. Kupa maçında taraftarımızın gücüyle, kendi oyun gücümüzle her şeyimizi sahaya yansıtacağız. Kolay bir maç olmayacak. Konyaspor da diri bir takım. Ben öyle görüyorum. İnşallah kazanıp finale çıkmak istiyoruz" dedi.
Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mayıs 2026 06:50
