Everton için 5 milyon euro

Beşiktaş'ın radarında yer aldığı öne sürülen Everton için Flamengo'nun bonservis beklentisi belli oldu. Gazeteci Jorge Nicola'nın haberine göre; Brezilya temsilcisi, sözleşmesinin son yılına giren 30 yaşındaki sol kanat için 5 milyon euro talep ediyor. Haberde Beşiktaş'ın oyuncuya ilgisinin yeniden gündeme geldiği kaydedildi. Piyasa değeri 7 milyon euro olan Everton'a Brezilya ekibi Corinthians'ın da yakın ilgisi bulunduğu aktarıldı.
Giriş Tarihi: 03 Mayıs 2026 06:50
