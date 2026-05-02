Beşiktaş'ta hedef Elye Wahi! Kulübünün talep ettiği bonservis...

Avrupa kupalarına katılmayı hedefleyen Beşiktaş, Eintracht Frankfurt'un 23 yaşındaki Fildişi Sahilli forveti Elye Wahi ile ilgileniyor ve iddialara göre somut bir teklif hazırlıyor. Frankfurt, sözleşmesi 2030 yılına kadar geçerli olmasına rağmen, oyuncuyu yaz transfer döneminde satmayı düşünüyor. Kulüp, 15 milyon euro'dan başlayan bir fiyatla pazarlık yapmaya hazır ve Sky'ın haberine göre; Frankfurt'un istediği fiyat 25 milyon euro. Wahi'nin şu anda kiralık olarak forma giydiği Nice de potansiyel bir anlaşmayı değerlendiriyor. Genç santrfor, bu sezon oynadığı 28 maçta 8 gol, 5 asist yaptı.