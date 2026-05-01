Q7’den sürpriz ziyaret

Efsane yıldız Ricardo Quaresma, Başkan Serdal Adalı'yı ziyaret etti. Yapılan açıklamada, "Başkanımız Serdal Adalı, 2010-12 ve 2015-20 yıllarında formamızı giyen, bu dönemlerde kazandığımız iki Süper Lig ve bir Türkiye Kupası şampiyonluklarımızda pay sahibi olan Ricardo Quaresma'yı ağırladı" ifadeleri kullanıldı.
Giriş Tarihi: 01 Mayıs 2026 06:50
Efsane yıldız Ricardo Quaresma, Başkan Serdal Adalı'yı ziyaret etti. Yapılan açıklamada, "Başkanımız Serdal Adalı, 2010-12 ve 2015-20 yıllarında formamızı giyen, bu dönemlerde kazandığımız iki Süper Lig ve bir Türkiye Kupası şampiyonluklarımızda pay sahibi olan Ricardo Quaresma'yı ağırladı" ifadeleri kullanıldı.