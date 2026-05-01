Cerny gerçeği

Siyah-beyazlı takıma transfer olduktan sonra sezona fırtına gibi başlayan Vaclav Cerny'nin son dönemde performansında büyük düşüş yaşanıyor. Trendyol Süper Lig'deki Fatih Karagümrük maçına yedek kulübesinde başlayan yıldız futbolcu ile ilgili gerçek ortaya çıktı. Çekya'nın yüksek tirajlı gazetelerinden Blesk, siyahbeyazlı oyuncunun son aylardaki formsuzluğunu ve milli takımdan uzak kalmasını eşi Denisa Cerna'nın sağlık durumuna bağladı. Denisa Cerna'nın fitness antrenörlüğü kariyerine ara verdiği ve Prag'da tedavi gördüğü bilgisi paylaşıldı. 28 yaşındaki yıldızın psikolojik olarak bitik olduğu ve Prag-İstanbul hattında mekik dokuduğu aktarıldı. Çek gazeteleri Cerny'nin eşinin hastalığını açık etmedi. Ancak iSport ve Blesk gibi gazeteler satır aralarında 'Lyme hastalığı'nı işaret etti. Bu rahatsızlık, 'hayat kalitesini uzun süreli etkileyen ve bağışıklık sistemini zorlayan bir süreç' olarak tanımlanıyor.

TAM 2 AYDIR SUSKUN

28 yaşındaki kanat oyuncusu, Trendyol Süper Lig'de tam 2 aydır takımına skor katkısı yapmadı. Cerny son olarak 28 Şubat 2026'da deplasmanda oynanan Kocaelispor maçında Agbadou'ya gol pası vermişti. 7 müsabakada suskun kalan tecrübeli futbolcu, bu sezon forma giydiği 30 karşılaşmada 6 gol, 8 asistlik performans sergiledi.

KOUBEK'TEN KESİK YEDİ

Çekya Milli Takımı Teknik Direktörü Miroslav Koubek, Vaclav Cerny'i milli takım kadrosuna almayı düşünmüyor. Deneyimli teknik adam, Cerny'nin yeteneklerini tartışmadığını ancak 2026 Dünya Kupası'nda atletik ve savunma disiplini yüksek kanat oyuncuları tercih ettiğini açıkladı. Çekya basını bu kararı yıldız oyuncuya şok kesik olarak yorumladı.