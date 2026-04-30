Depremzedelere forma

BJK Genel Kurul Üyeleri Dostluk Grubu, Perpa Kartalları Beşiktaşlılar Platformu, Malatya Beşiktaşlılar Derneği ve Beşiktaş Kulübü iş birliğiyle Battalgazi ilçesindeki Şehit Polis Okan Doğan İlkokulu’nda etkinlik düzenlendi. Beşiktaş Genel Kurul Üyeleri Dostluk Grubu Başkanı Hacı Demir, öğrencilere moral vermek amacıyla bölgeye geldiklerini belirterek “Okulun en başarılı 3 öğrencisini misafir edip Beşiktaş maçına götüreceğiz. Tüm giderleri de biz karşılayacağız” dedi. Battalgazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Kaçmaz ile taraftarların katıldığı etkinlikte öğrencilere Beşiktaş forması hediye edildi.
Giriş Tarihi: 30 Nisan 2026 06:50
