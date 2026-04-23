Beşiktaş’a yeni sponsor

Beşiktaş Kulübü, Cola Turka ile futbol takımının şort ön sponsorluğu için anlaşma imzaladı. İmza töreni Tüpraş Stadı'nda gerçekleştirildi. İş birliği 2027 sezonu sonuna kadar sürecek. İmza töreninde konuşan Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, "Daha önce 5 yıl boyunca futbol takımımıza forma sponsoru, erkek basketbol takımımıza da isim ve forma sponsoru olan Cola Turka, önümüzdeki sezonun sonuna kadar futbol takımımızın şort ön sponsoru olarak Beşiktaş'ımıza destek verecek" dedi.