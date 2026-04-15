Kartal Kayra sakatlandı

Beşiktaş'tan Kartal Kayra Yılmaz için sakatlık açıklaması geldi.
Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 15 Nisan 2026 06:50
Beşiktaş'ta Kartal Kayra Yılmaz'ın ayak bileği iç ve dış yan bağlarında tam kat yırtık tespit edildi. Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamada "Antrenmanda geçirdiği rotasyonel yaralanma sonrası MR görüntülemesi yapılan Kartal Kayra Yılmaz'ın ayak bileği iç ve dış yan bağlarında tam kat yırtık tespit edilmiştir" denildi. Cerrahi tedavisi planlanan genç oyuncunun tedavi süreciyle ilgili bilgilerin önümüzdeki süreçte paylaşılacağı da açıklandı.