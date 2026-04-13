CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Beşiktaş'ın orta sahası Bundesliga'dan gelecek! Sözleşmesi sezon sonu bitiyor

Beşiktaş'ın orta sahası Bundesliga'dan gelecek! Sözleşmesi sezon sonu bitiyor

Siyah-beyazlılar, Avrupa devlerinin de radarında bulunan Eric Martel’e kanca attı. Köln’de forma giyen 23 yaşındaki Alman yıldız, ön libero olmasına rağmen stoperde de görev yapabiliyor.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 13 Nisan 2026 06:50
Beşiktaş'ın orta sahası Bundesliga'dan gelecek! Sözleşmesi sezon sonu bitiyor

Beşiktaş yazın potansiyeli yüksek oyuncuları kadrosuna katmak için transfer çalışmalarını sürdürüyor. Başkan Serdal Adalı Divan Kurulu'nda "Önümüzdeki sezon şampiyonluk yarışında iddialı olacak bir takım kurmak için önemli hamleler yapacağız" açıklamasını yapmıştı. Siyah- beyazlıların gündemine gelen son isim Bundesliga ekibi Köln'de oynayan Eric Martel oldu. Stil olarak unutlumaz isimlerden Fabian Ernst'i andıran 23 yaşındaki oyuncu, Alman futbolunun gelecek vaat eden yıldızları arasında gösteriliyor.

4 GOLE KATKI YAPTI

Ön libero olmasına rağmen stoper bölgesinde görev alabilen genç oyuncu, Köln formasıyla bu sezon Bundesliga'da 26 karşılaşmada forma şansı bulurken, 2 gol, 2 asistlik performansıyla 4 gole katkı sağladı. Teknik direktör Sergen Yalçın takım savunmasını daha da sertleştirmek için Martel tarzında futbolcuları takımında görmek istiyor. Beşiktaş yönetiminin piyasa değeri 8 milyon euro olan ve kulübü ile sözleşmesi haziranda sona erecek yıldız oyuncu için nabız yokladığı öğrenildi.

GEÇİLMEZ BİR DUVAR ÖRDÜ

Eric Martel uzun boy avantajıyla hava toplarında geçit vermiyor. İkili mücadelelerden galip ayrılma yüzdesi yüksek olan 23 yaşındaki yıldız, tatlı-sert oyunuyla bir 'duvar' gibi. Alman oyuncu pozisyon alma bilgisi ve rakip atakları önceden sezme yeteneğiyle pas kanallarını kapatma konusunda uzman.

TRANSFERDE 3 CİDDİ RAKİP

Eric Martel'le ilgilenen kulüp yalnızca Beşiktaş değil. Zorlu transfer yarışında siyah-beyazlıların rakipleri Bundesliga ekibi Stuttgart'ın yanı sıra İskoçya'nın köklü kulübü Celtic ve Serie A temsilcisi Fiorentina... Beşiktaşlı kurmayların, Alman oyuncunun 'şampiyonluk hedefi' isteğini kullanarak transferi bitirmesi bekleniyor.

DİĞER
EUROLEAGUE 29.HAFTA MAÇI BAŞLADI! Kızılyıldız - Anadolu Efes maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
MSB'den İsrail'e okkalı ayar! "Başkomutan Erdoğan" paylaşımı: Buralarda herkesin sözü biz konuşana kadardır... Tarih iyi bilir
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'a Kocaelispor çelmesi! G.Saray'a Kocaelispor çelmesi! 01:27
Okan Buruk: En çok üzüleceğimiz yer... Okan Buruk: En çok üzüleceğimiz yer... 01:27
Usta yorumcudan flaş iddia! İstifa edebilir Usta yorumcudan flaş iddia! İstifa edebilir 01:27
G.Saray, R. Madridli genç yıldızın peşinde! G.Saray, R. Madridli genç yıldızın peşinde! 01:27
Şampiyonluk için kıyasıya yarış! İşte kalan maçlar Şampiyonluk için kıyasıya yarış! İşte kalan maçlar 01:27
G:Saray evinde yara aldı! İşte Süper Lig'de puan durumu G:Saray evinde yara aldı! İşte Süper Lig'de puan durumu 01:27
Daha Eski
Kocaelispor penaltı bekledi! İşte o pozisyon Kocaelispor penaltı bekledi! İşte o pozisyon 01:27
F.Bahçeden flaş paylaşım: Yorumsuz! F.Bahçeden flaş paylaşım: Yorumsuz! 01:27
Ozan Kabak imzayı atıyor! Ozan Kabak imzayı atıyor! 01:27
Gol düellosunda Göztepe ile Kasımpaşa yenişemedi! Gol düellosunda Göztepe ile Kasımpaşa yenişemedi! 01:27
Skriniar'ın partneri Arjantin'den! Skriniar'ın partneri Arjantin'den! 01:27
İşte F.Bahçe'nin gözdesinden transfer açıklaması! İşte F.Bahçe'nin gözdesinden transfer açıklaması! 01:27