Beşiktaş'ın orta sahası Bundesliga'dan gelecek! Sözleşmesi sezon sonu bitiyor

Beşiktaş yazın potansiyeli yüksek oyuncuları kadrosuna katmak için transfer çalışmalarını sürdürüyor. Başkan Serdal Adalı Divan Kurulu'nda "Önümüzdeki sezon şampiyonluk yarışında iddialı olacak bir takım kurmak için önemli hamleler yapacağız" açıklamasını yapmıştı. Siyah- beyazlıların gündemine gelen son isim Bundesliga ekibi Köln'de oynayan Eric Martel oldu. Stil olarak unutlumaz isimlerden Fabian Ernst'i andıran 23 yaşındaki oyuncu, Alman futbolunun gelecek vaat eden yıldızları arasında gösteriliyor.

4 GOLE KATKI YAPTI

Ön libero olmasına rağmen stoper bölgesinde görev alabilen genç oyuncu, Köln formasıyla bu sezon Bundesliga'da 26 karşılaşmada forma şansı bulurken, 2 gol, 2 asistlik performansıyla 4 gole katkı sağladı. Teknik direktör Sergen Yalçın takım savunmasını daha da sertleştirmek için Martel tarzında futbolcuları takımında görmek istiyor. Beşiktaş yönetiminin piyasa değeri 8 milyon euro olan ve kulübü ile sözleşmesi haziranda sona erecek yıldız oyuncu için nabız yokladığı öğrenildi.

GEÇİLMEZ BİR DUVAR ÖRDÜ

Eric Martel uzun boy avantajıyla hava toplarında geçit vermiyor. İkili mücadelelerden galip ayrılma yüzdesi yüksek olan 23 yaşındaki yıldız, tatlı-sert oyunuyla bir 'duvar' gibi. Alman oyuncu pozisyon alma bilgisi ve rakip atakları önceden sezme yeteneğiyle pas kanallarını kapatma konusunda uzman.

TRANSFERDE 3 CİDDİ RAKİP

Eric Martel'le ilgilenen kulüp yalnızca Beşiktaş değil. Zorlu transfer yarışında siyah-beyazlıların rakipleri Bundesliga ekibi Stuttgart'ın yanı sıra İskoçya'nın köklü kulübü Celtic ve Serie A temsilcisi Fiorentina... Beşiktaşlı kurmayların, Alman oyuncunun 'şampiyonluk hedefi' isteğini kullanarak transferi bitirmesi bekleniyor.