Daltaban törene gitti

Beşiktaş 2. Başkanı Hakan Daltaban ve yönetici Çağatay Abraş, Mircea Lucescu'nun dün Romanya'da düzenlenen cenaze törenine katıldı. Yapılan açıklamada, "Kulübümüzün 100. yıl dönümünde kazandığımız şampiyonlukta takımımızın teknik direktörlüğünü yapan Mircea Lucescu için Romanya'da cenaze töreni düzenlendi" bilgisi verildi.
Giriş Tarihi: 11 Nisan 2026 06:50
