Adalı’dan ceza rekoru

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 11 Nisan 2026 06:50
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, göreve başladığı 29 Aralık 2024 tarihinden beri PFDK cezalarına rekor bir bedel ödedi. Son olarak önceki gün Fenerbahçe derbisi sonrası açıklamaları nedeniyle 21 gün hak mahrumiyeti ve 2.8 milyon TL para cezası alan Adalı, adeta rekor kırdı. Adalı toplam 120 gün hak mahrumiyeti ve 6 milyon TL ceza aldı.