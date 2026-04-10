Dotson MVP seçildi

Basketbol BKT Avrupa Kupası'nda Beşiktaş GAİN'in ABD'li oyun kurucusu Devon Dotson, yarı finallerin en değerli oyuncusu (MVP) oldu. Bahçeşehir Koleji'ne seride 2-0 üstünlük kuran siyah-beyazlıların 26 yaşındaki yıldızının, serideki maçlarda ortalama 22 dakika süre alarak 16 sayı, 5 asist, 4,5 ribaunt istatistiği yakaladığı ve 21 Performans Verimlilik Puanı topladığı bildirildi.
Giriş Tarihi: 10 Nisan 2026 06:50
Basketbol BKT Avrupa Kupası'nda Beşiktaş GAİN'in ABD'li oyun kurucusu Devon Dotson, yarı finallerin en değerli oyuncusu (MVP) oldu. Bahçeşehir Koleji'ne seride 2-0 üstünlük kuran siyah-beyazlıların 26 yaşındaki yıldızının, serideki maçlarda ortalama 22 dakika süre alarak 16 sayı, 5 asist, 4,5 ribaunt istatistiği yakaladığı ve 21 Performans Verimlilik Puanı topladığı bildirildi.