Sponsorluk tazelendi

Beşiktaş Kulübü, dijital kod satış platformu Dijipin'in siyah-beyazlı e-spor takımıyla yaptığı sponsorluk anlaşmasının yenilendiğini duyurdu. Siyahbeyazlı kulübün açıklamasında, "Dijipin ile e-spor takımımızın omuz sponsorluğunu kapsayan anlaşma, 2026-2027 sezonu sonuna kadar yenilendi. İmza töreni, ikinci başkanımız Hakan Daltaban ile Dijipin Üst Yöneticisi Tayfun Ceylan'ın katılımıyla Tüpraş Stadı'nda gerçekleştirildi" ifadeleri kullanıldı.
Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 09 Nisan 2026 Perşembe 06:50
