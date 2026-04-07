Yalçın’dan Gökhan’a destek

Sergen Yalçın eleştirilere hedef olan oyuncusuna sahip çıktı. 53 yaşındaki teknik adam, "Gökhan haftalardır oynamıyor. Amir'in sakatlığından dolayı içeri attık. Oyuncu hata yapabilir. Hata yaptığı zaman "Niye hata yapıyorsun?" diyemeyiz. Sadece onu düzeltmek için neler yapması gerektiğini gösterebiliriz. Biz her zaman onların yanındayız. Hataları telafi etmek için oyuncularımızla görüşüyoruz" dedi.
Giriş Tarihi: 07 Nisan 2026 Salı 06:50
