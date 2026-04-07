Son 7 sezonda 8 penaltı

Fenerbahçe-Beşiktaş derbilerinde ilginç penaltı istatistiği dikkat çekti. İki takım arasında son 7 sezonda oynanan dev randevularda sarı-lacivertli ekibin lehine 8 kez penaltı noktası gösterildi. 2019-20, 2020-21, 2021-22 sezonlarında 1'er defa, 2022-23 ve 2023- 24 sezonlarında ise 2'şer kez penaltı verildi.
Giriş Tarihi: 07 Nisan 2026 Salı 06:50
Fenerbahçe-Beşiktaş derbilerinde ilginç penaltı istatistiği dikkat çekti. İki takım arasında son 7 sezonda oynanan dev randevularda sarı-lacivertli ekibin lehine 8 kez penaltı noktası gösterildi. 2019-20, 2020-21, 2021-22 sezonlarında 1'er defa, 2022-23 ve 2023- 24 sezonlarında ise 2'şer kez penaltı verildi.