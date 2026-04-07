Ziraat Türkiye Kupası
Gökhan rekor kırdı!

Gökhan rekor kırdı!

Oyuna ikinci yarı giren tecrübeli sağ bek, tam 11 top kaybı yaparak büyük hayal kırıklığı yarattı

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 07 Nisan 2026 Salı 06:50
Gökhan rekor kırdı!

Gökhan Sazdağı derbide sakatlığı nedeniyle oyuna devam edemeyen Amir Murillo'nun yerine ikinci yarının başında oyuna dahil oldu. Tecrübeli oyuncu yaptığı bireysel hatalarla siyah-beyazlı taraftarları hayal kırıklığına uğrattı. 31 yaşındaki sağ bek, oyunda kaldığı kısa süre içinde tam 11 top kaybı yaparak bu sezon Süper Lig'de bir maçta en fazla top kaybı yapan oyuncu rekorunu kırdı. Gökhan ayrıca Guendouzi'nin ortasında ters kafa vuruşu ile topu kendi ağlarına yollamış, ancak ofsayt gerekçesiyle gol iptal edilmişti. Beşiktaşlı futbolseverler deneyimli futbolcuyu sosyal medyada sert bir dille eleştirdi.

6 MAÇ SONRA SÜRE ALDI

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın isteğiyle sezon başında Kayserispor'dan transfer edilen Gökhan Sazdağı, Süper Lig'de 6 maç aradan sonra forma şansı buldu. 31 yaşındaki oyuncu en son 8 Şubat'ta oynanan ve 2-2 sonuçlanan Alanyaspor müsabakasında 78 dakika görev yapmıştı. Siyah-beyazlı formayla toplam 18 maça çıkan Gökhan, gol veya asist katkısı sağlayamadı.

