Emeğimizi çaldılar

Sergen Yalçın: "Ceza alanı dışında pozisyon. VAR nasıl devreye girmez. Emek çalma bu. Böyle maç kazanmanın kimseye faydası olmaz”
Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 06 Nisan 2026 Pazartesi 06:50
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, mücadelenin hakemi Yasin Kol'un penaltı kararına sert çıktı. Yalçın, "Hakem pozisyona 50 metre uzak. Görme ihtimali yok. Hem dışarıda pozisyon, penaltı olma ihtimali yok, ikincisi penaltıyla alakası yok. Ülkedeki futbolun nerede olduğunun göstergesi bunlar. Ceza alanı dışında pozisyon. VAR nasıl devreye girmez. Emek çalma olmuyor mu bu, emek çalma bu. Böyle maç kazanmanın kimseye faydası olmaz" ifadelerini kullandı.