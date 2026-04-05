Beşiktaş'tan sol beke Sambacı! Maicon Araujo dos Santos için istenen rakam...

CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş

Beşiktaş yönetimi sol bek listesine Levski Sofya’da forma giyen 25 yaşındaki Maicon Araujo dos Santos’u ekledi. Bulgar temsilcisinin Brezilyalı oyuncu için bonservis beklentisi 5 milyon euro

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 05 Nisan 2026 Pazar 06:51 Güncelleme Tarihi: 05 Nisan 2026 Pazar 10:28
Gelecek sezon için çalışmalarını gaz kesmeden sürdüren siyahbeyazlılar, bol alternatifli sol bek listesi oluşturdu. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın talimatıyla bu bölgeye mutlaka takviye yapmayı planlayan yönetim rotasını Komşu'ya çevirdi. Beşiktaşlı kurmayların Levski Sofya formasıyla gösterdiği performansla dikkat çeken Maicon Araujo dos Santos'u gündemine aldığı öğrenildi. Yöneticilerin 25 yaşındaki Brezilyalı oyuncunun menajeriyle kontak kurduğu ileri sürüldü.

İMKANLAR ZORLANACAK

Bulgaristan Ligi'nde açık ara liderlik koltuğunda oturan ve şampiyonluğa koşan köklü takımın, sözleşmesi 2027 yılında sona erecek Sambacı sol bek için yaklaşık 5 milyon euro bonservis bedeli talep ettiği öğrenildi. Siyah-beyazlıların transfer görüşmeleri için kısa süre içinde düğmeye basması bekleniyor. Serdal Adalı yönetiminin, Maicon Araujo dos Santos'a siyahbeyazlı forma giydirmek için tüm imkanları zorlayacağı ifade edildi.

FRİKİK UZMANI

Brezilyalı sol bek özellikle duran toplardaki başarısı ve uzaktan şut tehdidiyle rakip kaleciler için büyük bir problem oluşturuyor. Etkili kanat bindirmeleri ile dikkat çeken Maicon Araujo dos Santos sürat ve dripling yeteneğiyle fark yaratabiliyor. Sambacı ayrıca geçiş oyunlarında takımını hızlı biçimde rakip sahaya taşıyabiliyor.

TAM BİR ASİST MAKİNESİ

Brezilyalı oyuncu Maicon Araujo dos Santos sol bek olmasına rağmen Başkent ekibine yaptığı müthiş katkıyla takdir topladı. Skorer kimliğiyle ön plana çıkan 25 yaşındaki futbolcu, bu sezon 5 ayrı kulvarda toplam 36 müsabakada boy gösterdi. Tecrübeli sol bek söz konusu maçlarda 5 kez ağları havalandırırken, 7 asist yaparak tam 12 gole direkt etki etti.

Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
SON DAKİKA

Fotomaç Keşfet
Son Dakika
