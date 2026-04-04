Ziraat Türkiye Kupası
Beşiktaş Sola skorer bek

Sola skorer bek

Beşiktaş, sol bek transferinde rotasını Bulgaristan’a kırdı. Levski Sofya’da 5 gol, 7 asistle oynayan 25 yaşındaki Brezilyalı Maicon Araujo dos Santos için nabız yoklandı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 04 Nisan 2026 Cumartesi 06:50
Sola skorer bek

Beşiktaş, yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sol bek mevkisine mutlak takviye yapacak olan siyah-beyazlılar, son olarak Bulgaristan Ligi'nde Levski Sofya'da sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken Maicon Araujo dos Santos'u radarına aldı. Kara Kartal, Levski'nin 25 yaşındaki Berzilyalı yıldızı için nabız yokladı. Bulgar ekibinin, sözleşmesi 2027'de bitecek olan sambacı beki için yaklaşık 5 milyon euro bonservis talep ettiği öğrenildi. Yönetimin, Maicon'a siyah-beyazlı formayı giydirmek amacıyla tüm şartlarını zorladığı bildirildi. Sambacı sol bekin, özellikle duran toplardaki başarısı ve uzaktan şut tehdidi rakip savunmalar için büyük bir problem oluşturuyor. 1.70 metre boyundaki Maicon, düşük ağırlık merkezi sayesinde oldukça çevik. Kanat bindirmelerinde hızıyla fark yaratırken, geçiş oyunlarında takımı hızla atağa kaldırabiliyor. Aynı zamanda skorer bir kimliği de olan Brezilyalı savunmacı, Bu sezon boy gösterdiği 36 maçta 5 gol, 7 asist katkısıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Maicon, 2024'te Brezilya'da Nova'dan geldiği Levski Sofya'da ilk senesinde 32 maçta 2 asistle oynadı. Bu sezon ise 36 maçta 5 gol, 7 asistle dikkatlerine üzerine çekti.

