Beşiktaş'ın ara transferde kadrosuna kattığı Fildişili yıldız stoperi Emmanuel Agbadou, taraftarlara önemli bir mesaj verdi. Savunmadaki performansıyla dikkat çeken 28 yaşındaki tecrübeli stoper, "Taraftarlarımızdan tek isteğimiz sabır ve destek. Onların bize inanması ve arkamızda durması bizim için çok değerli. Çünkü Beşiktaş gibi büyük bir kulüpte başarı ancak takım ve taraftar birlikte hareket ettiğinde gelir" ifadelerini kullandı. Agbadou, Beşiktaş formasıyla çıktığı 8 maçta 1 gol ve 2 asist katkısıyla dikkatleri üzerine çekti.
Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 04 Nisan 2026 Cumartesi 06:50
Beşiktaş'ın ara transferde kadrosuna kattığı Fildişili yıldız stoperi Emmanuel Agbadou, taraftarlara önemli bir mesaj verdi. Savunmadaki performansıyla dikkat çeken 28 yaşındaki tecrübeli stoper, "Taraftarlarımızdan tek isteğimiz sabır ve destek. Onların bize inanması ve arkamızda durması bizim için çok değerli. Çünkü Beşiktaş gibi büyük bir kulüpte başarı ancak takım ve taraftar birlikte hareket ettiğinde gelir" ifadelerini kullandı. Agbadou, Beşiktaş formasıyla çıktığı 8 maçta 1 gol ve 2 asist katkısıyla dikkatleri üzerine çekti.