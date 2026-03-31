Lyon’a ret

Beşiktaş'ın Portekizli savunmacısı Tiago Djalo'ya kış transfer döneminde Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lyon'un talip olduğu ortaya çıktı. Siyah-beyazlı yönetimin, teknik heyetin raporu ve sezonun geri kalanındaki hedefleri doğrultusunda Fransız kulübünün resmi teklifini geri çevirdiği belirtildi. Lyon'un teklifinin 3 milyon euro civarında olduğu aktarıldı. Yaz döneminde iki kulüp arasında yeniden görüşme yapılacağı öğrenildi.

LİGDE 1 GOLÜ VAR

Djalo sezon başında Serie A'nın köklü kulübü Juventus'tan transfer edilmişti. Emmanuel Agbadou ile uyumlu bir görüntü çizen 25 yaşındaki Portekizli savunmacı, Süper Lig'de 15 maçta görev alırken tek golünü Antalyaspor'a atmıştı.