Duran top silahı

Beşiktaş bu sezon Süper Lig’de kaydettiği 49 golün 14’ünü duran toplardan buldu. Bu gollerin 8’i ise korner organizasyonlarından geldi
31 Mart 2026 Salı 06:50
Teknik direktör Sergen Yalçın'ın antrenmanlarda en çok üzerinde durduğu konulardan biri duran top organizasyonları... Siyah-beyazlı takım bu çalışmanın semeresini fazlasıyla alırken, dikkat çekici bir performans ortaya koydu. Beşiktaş Trendyol Süper Lig'de kaydettiği 49 golün 14'ünü duran toplardan buldu. Bu gollerin 8'i ise korner organizasyonlarından geldi. Wilfried Ndidi köşe vuruşlarında en çok gol atan isim oldu. Nijeryalı orta saha, Konyaspor ve Göztepe maçlarında kafayla ağları havalandırmıştı. Bu gollerin asistini kaptan Orkun Kökçü yapmıştı. Agbadou da Kocaelispor deplasmanında Cerny'nin kornerinde kafayla topu ağlara göndermiş ve takımına 3 puan kazandırmıştı.