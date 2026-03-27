Yoğun tempo

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de 5 Nisan'da oynayacağı Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarına sabah salonda yaptığı antrenmanla devam etti. BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basına kapalı idman, yaklaşık 45 dakika sürdü. Antrenmanda siyah-beyazlılar, gruplar halinde kuvvet ve koordinasyon çalışması gerçekleştirdi. Siyah-beyazlılar akşam ise sahada çalışma yaptı.