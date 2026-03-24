Alimpijevic: Gurur duyuyorum

Beşiktaş GAİN Başantrenörü Dusan Alimpijevic dev karşılaşmada alınan galibiyetin ardından büyük mutluluk yaşadı. Sırp başantrenör "Her defasında söylediğim gibi oyuncularımla gurur duyuyorum.

Bu tarz maçları kazanmak hiç kolay değil. Böyle galibiyetlerle çok daha güçlü bir takım karakteri inşa ediyoruz" açıklamasını yaptı.

ADIM ADIM ZİRVEYE

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde zirve yarışı iyice kızıştı. Fenerbahçe Beko'nun kendi sahasında Esenler Erokspor'a yenilmesinin ardından Beşiktaş GAİN dev maçta konuk ettiği Trabzonspor'u 86-80 mağlup etti.

Bu sonuçla 19'uncu galibiyetini elde eden ve puanını 42'ye yükselten siyah- beyazlı ekip, zirveye bir adım daha yaklaştı. Sarı-lacivertli ekip 43 puanla liderlik koltuğunda oturuyor.