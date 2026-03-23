Farklı bir forvetim

Beşiktaş'ın sezon başında 15 milyon euroya Genk'ten transfer ettiği Hyeon-Gyu Oh, Güney Kore basınına çarpıcı açıklamalarda bulunurken, eleştirilere yanıt verdi. Küçük yaşlardan beri agresif, fiziksel ve gösterişli bir forvet tarzı benimsediğini vurgulayan 24 yaşındaki oyuncu, "Fazla bireysel oynadığım şeklinde eleştiriler alıyorum. Ama bu benim kimliğim. Klasik, kalıplaşmış bir santrfor gibi olmak istemiyorum. Daha farklı bir forvet olmak istiyorum. Sahada baskın ve mücadeleci bir karakter sergilemeyi tercih ediyorum. Oyun yapım Avrupa futboluna daha uygun" şeklinde konuştu.

8 MAÇTA 6 GOLLÜK KATKI VERDİ

Siyah-beyazlı formayla Trendyol Süper Lig'de 7, Ziraat Türkiye Kupası'nda 1 maça çıkan Hyeon-Gyu Oh takımına 6 gollük katkı yaptı. Ligde Alanyaspor, Başakşehir, Göztepe ve son olarak Kasımpaşa karşılaşmalarında ağları sallayan yıldız forvet, kupada ise Çaykur Rizespor'a gol attı. Oh ayrıca Başakşehir müsabakasında Orkun Kökçü'ye şık asist yapmıştı.