Al Musrati dönüyor

22 Mart 2026 Pazar 06:50
Teknik heyetin planları arasında yer almayan Al Musrati, sezon başında Hellas Verona'ya kiralık olarak gitmişti. Serie A ekibi, Libyalı orta saha oyuncusunun 7 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanmama kararı aldı. 30 Haziran 2027'de sözleşmesi bitecek tecrübeli futbolcu sezon sonunda yeniden Beşiktaş'ın kadrosuna dahil olacak.