Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş

Şut ustası Kartal

Beşiktaş’ın hücum rakamları öne çıkıyor. Kara Kartal, Süper Lig’de birçok alanda ilk iki sırada yer alarak dikkatleri topladı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mart 2026 Çarşamba 06:50
Şut ustası Kartal
Süper Lig'de 26 hafta geride kalırken Beşiktaş'ın hücumdaki istatistikleri göze çarptı. Siyah-beyazlılar, ligde maç başına 6.2'lik isabetli şut ortalamasıyla ilk sırada geldi. Kartal bu alanda Galatasaray (5.9) ve Fenerbahçe'yi (6.1) geride bıraktı. Beşiktaş, hızlı geçiş hücumlarından da 7 gol bularak yine ilk sırada yer aldı. Siyah-beyazlılar, lig lideri Galatasaray'ın (55.4) ardından da 49.5'luk gol beklentisiyle Süper Lig'de bu rakamlarda ikinci sırada bulunuyor. Yine hücumda yaratılan büyük şansta da lider Galatasaray (140) ilk sırada, Beşiktaş (128) ise bu alanda ikinci sırada geliyor.
Transferde flaş gelişme! Barcelona ve Osimhen...
Buruk: İnişlerimiz çıkışlarımız oldu ama...
40 yıllık arkadaşlıkları aşka dönüşmüştü...Hatice Aslan ve Mahir Günşıray'dan ilk paylaşım geldi
ABD-İsrail-İran Savaşı'nda 19. gün | İran'ın gölge lideri Ali Lacirani öldürüldü
Tedesco "Ültimatom" sorusuna böyle yanıt verdi!
Saran: Vazgeçme şansımız yok!
Buruk: İnişlerimiz çıkışlarımız oldu ama... Buruk: İnişlerimiz çıkışlarımız oldu ama... 01:41
Tedesco "Ültimatom" sorusuna böyle yanıt verdi! Tedesco "Ültimatom" sorusuna böyle yanıt verdi! 01:41
Transferde flaş gelişme! Barcelona ve Osimhen... Transferde flaş gelişme! Barcelona ve Osimhen... 01:41
Tedesco: Takımı hayata döndürmek için... Tedesco: Takımı hayata döndürmek için... 01:41
F.Bahçe Beko deplasmanda mağlup! F.Bahçe Beko deplasmanda mağlup! 01:41
Saran: Vazgeçme şansımız yok! Saran: Vazgeçme şansımız yok! 01:41
Daha Eski
F.Bahçe, Nene'yle kazandı! F.Bahçe, Nene'yle kazandı! 01:41
F.Bahçe maçında penaltı kararı! F.Bahçe maçında penaltı kararı! 01:41
Kadıköy'de tribünler boş kaldı! Kadıköy'de tribünler boş kaldı! 01:41
"Ben de hayal kırıklığına uğradım!" "Ben de hayal kırıklığına uğradım!" 01:40
İşte G.Saray'ın İngiltere kafilesi! İşte G.Saray'ın İngiltere kafilesi! 01:40
Duran'a büyük şok! Dünyası başına yıkıldı Duran'a büyük şok! Dünyası başına yıkıldı 01:40