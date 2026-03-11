Kadıköy’e kadar firesiz

Siyah-beyazlılar, Galatasaray derbisini geride bırakırken gelecek maçlara odaklandı. Kartal, deplasmandaki Gençlerbirliği ve iç sahadaki Kasımpaşa maçlarından mutlaka galibiyet hedefliyor. Beşiktaş, 28. haftadaki Fenerbahçe deplasmanına 6 puan kazanarak çıkmayı planlıyor.
Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mart 2026 Çarşamba 06:50
Siyah-beyazlılar, Galatasaray derbisini geride bırakırken gelecek maçlara odaklandı. Kartal, deplasmandaki Gençlerbirliği ve iç sahadaki Kasımpaşa maçlarından mutlaka galibiyet hedefliyor. Beşiktaş, 28. haftadaki Fenerbahçe deplasmanına 6 puan kazanarak çıkmayı planlıyor.