Ziraat Türkiye Kupası
Biletleri 2.26 saniyede tüketen siyah-beyazlılar, kuzey tribünde, “1903’ten beri kral biziz bu alemde” pankartını açtı. Doğu tribününde de bir taraftarın elinde açılan, “Beşiktaş” atkısıyla “Ne bir heves, ne bir tutku” yazısıyla görsel şölen sundu

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mart 2026 Pazar 06:50
Beşiktaş-Galatasaray derbisinde siyah-beyazlı taraftarlar, stadı tamamen doldurdu. Derbi biletlerini 2.26 saniyede tüketen Beşiktaşlılar, dev derbiye büyük bir ilgi gösterdi ve karşılaşma kapalı gişe oynandı. Siyah-beyazlı futbolseverler, derbiye dakikalar kala yaptıkları koreografi ile görsel şölen oluşturdu. Beşiktaş taraftarı, kuzey tribünde "1903'ten beri kral biziz bu alemde" pankartını açtı. Ayrıca doğu tribünündeki pankartta ise bir taraftarın elinde açılan "Beşiktaş" atkısıyla "Ne bir heves, ne bir tutku" yazısı yer aldı. Ayrıca derbi öncesinde tribünlere bırakılan siyah-beyaz bayraklarla derbi, görsel bir şölene dönüştü. Galatasaray taraftarı da derbide takımını yalnız bırakmadı. Taksim Gezi Parkı'nda toplanan sarıkırmızılı taraftarlar, üst arama ve bilet kontrolünün ardından stadyuma giriş yaptı. Deplasman tribününde yaklaşık 2 bin sarı-kırmızılı taraftarlar yer aldı. Galatasaraylı taraftarlar, derbi öncesinde yaptıkları tezahüratlarla futbolcuları maça hazırladı.

Anasayfa Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray Trabzonspor
