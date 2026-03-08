“Kadınlar Günü” unutulmadı

Dev derbi öncesinde iki takım, Dünya Kadınlar Günü'nü unutmadı. İki takım futbocuları sahaya, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü"ne özel pankartla çıktı. Beşiktaş ve Galatasaraylı futbolcuların taşıdığı pankartta, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü Kutlu Olsun" ifadesi yer aldı. Öte yandan sarı-kırmızılı futbolcular, ısınmaya üzerinde 8 Mart Kadınlar Günü için özel yapılan tişörtlerle çıktı. İki takımın "Kadınlar Günü" kutlaması, tribünlerden büyük bir alkış aldı.
Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mart 2026 Pazar 06:50
