CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş “Kadınlar Günü” unutulmadı

“Kadınlar Günü” unutulmadı

Dev derbi öncesinde iki takım, Dünya Kadınlar Günü'nü unutmadı. İki takım futbocuları sahaya, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü"ne özel pankartla çıktı. Beşiktaş ve Galatasaraylı futbolcuların taşıdığı pankartta, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü Kutlu Olsun" ifadesi yer aldı. Öte yandan sarı-kırmızılı futbolcular, ısınmaya üzerinde 8 Mart Kadınlar Günü için özel yapılan tişörtlerle çıktı. İki takımın "Kadınlar Günü" kutlaması, tribünlerden büyük bir alkış aldı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mart 2026 Pazar 06:50
“Kadınlar Günü” unutulmadı
Dev derbi öncesinde iki takım, Dünya Kadınlar Günü'nü unutmadı. İki takım futbocuları sahaya, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü"ne özel pankartla çıktı. Beşiktaş ve Galatasaraylı futbolcuların taşıdığı pankartta, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü Kutlu Olsun" ifadesi yer aldı. Öte yandan sarı-kırmızılı futbolcular, ısınmaya üzerinde 8 Mart Kadınlar Günü için özel yapılan tişörtlerle çıktı. İki takımın "Kadınlar Günü" kutlaması, tribünlerden büyük bir alkış aldı.
Barış'ın yerde kaldığı pozisyon penaltı mı?
Hücum şifresi Talisca! Yokluğunda...
DİĞER
Manchester City – Galatasaray maçı için dikkat çeken yorum: “Kesinlikle ezilmediler”
İBB'deki yüzyılın yolsuzluk davası yarın başlıyor 402 sanık hakim karşısına çıkacak
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Sergen Yalçın'dan Okan Buruk'a olay cevap!
Torreira'dan transfer çağrısı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Torreira'dan transfer çağrısı! Torreira'dan transfer çağrısı! 01:24
Barış'ın yerde kaldığı pozisyon penaltı mı? Barış'ın yerde kaldığı pozisyon penaltı mı? 01:22
Barış'ın yerde kaldığı pozisyon penaltı mı? Barış'ın yerde kaldığı pozisyon penaltı mı? 01:21
Sergen Yalçın'dan Okan Buruk'a olay cevap! Sergen Yalçın'dan Okan Buruk'a olay cevap! 01:13
Okan Buruk maçın hakemine ne dedi? Okan Buruk maçın hakemine ne dedi? 01:12
Derbide kazanan G.Saray! Derbide kazanan G.Saray! 01:12
Daha Eski
Okan Buruk'tan maç sonu MHK'ye çağrı! Okan Buruk'tan maç sonu MHK'ye çağrı! 01:12
Sergen Yalçın'dan derbi sonrası hakem ve VAR tepkisi! Sergen Yalçın'dan derbi sonrası hakem ve VAR tepkisi! 01:12
G.Saray'dan Beşiktaş'a flaş gönderme! G.Saray'dan Beşiktaş'a flaş gönderme! 01:12
Derbide kazanan Aslan zirvede farkı açtı! İşte güncel puan durumu Derbide kazanan Aslan zirvede farkı açtı! İşte güncel puan durumu 01:12
Milli Takım Kuzey İrlanda'yı da devirdi! Milli Takım Kuzey İrlanda'yı da devirdi! 01:12
Osimhen, Beşiktaş'a attığı golle rekorunu yineledi! Osimhen, Beşiktaş'a attığı golle rekorunu yineledi! 01:12