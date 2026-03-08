CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş Daha ne olması gerekiyor

Daha ne olması gerekiyor

Derbide Beşiktaş, Sane'ye kırmızı kart bekledi. Sane, 29. dakikada Asllani'ye faul yaptı. Hakem Ozan Ergün, Sane'ye sarı verdi. Beşiktaşlı futbolcular ve teknik heyet, Sane'ye kırmızı kart bekledi. Hakem Ergün, VAR'dan gelen onayın ardından sarı kararında kaldı. Orkun Kökçü, itirazlarının ardından sarı gördü. Beşiktaş, pozisyon için sosyal medyadan, "Daha ne olması gerekiyor?" şeklinde bir paylaşım yaptı. Sane ise 62'de Rıdvan'ın ayağına bastığı için VAR'dan kırmızı gördü.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mart 2026 Pazar 06:50
Daha ne olması gerekiyor

Derbide Beşiktaş, Sane'ye kırmızı kart bekledi. Sane, 29. dakikada Asllani'ye faul yaptı. Hakem Ozan Ergün, Sane'ye sarı verdi. Beşiktaşlı futbolcular ve teknik heyet, Sane'ye kırmızı kart bekledi. Hakem Ergün, VAR'dan gelen onayın ardından sarı kararında kaldı. Orkun Kökçü, itirazlarının ardından sarı gördü. Beşiktaş, pozisyon için sosyal medyadan, "Daha ne olması gerekiyor?" şeklinde bir paylaşım yaptı. Sane ise 62'de Rıdvan'ın ayağına bastığı için VAR'dan kırmızı gördü.

NEDENSE 2. SARI GÖSTERİLMİYOR!

Osimhen, 6'da sarı gördü. 55'te ise Agbadou ile Osimhen mücadelesinde Beşiktaş lehine faul çıktı. Osimhen, daha sonra topu aldı ve kaleye gitti. Beşiktaş, Osimhen'e ikinci sarıdan, kırmızı kart bekledi. Beşiktaş, pozisyon için, "Osimhen, Agbadou'ya faul yapıyor, hakemin düdüğüne rağmen topu sürmeye devam edip kaleye vuruyor! Nedense sarı kartı olan bu futbolcuya ikinci sarı kart çıkmıyor!" paylaşımında bulundu.

