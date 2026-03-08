Beşiktaş’tan iftar daveti

Dolmabahçe'deki dev derbi öncesinde Beşiktaş, Galatasaray'a iftar daveti verdi. Beşiktaş yöneticileri, Galatasaray yöneticileri ile birlikte iftar organizasyonunda bir araya geldi. Son derece samimi bir ortamda geçen iftar davetinde iki takım yöneticileri ebedi dost, ezeli rekabet vurgusu yaptı. Sezonun ilk yarısında Rams Park'ta Beşiktaş da, Galatasaray'ın davetine katılmıştı.
Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mart 2026 Pazar 06:50
