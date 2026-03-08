Başkan Adalı erken ayrıldı

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Galatasaray derbisi bitmeden stattan çıkış yaptı. Siyah-beyazlı takımın başkanı, 89. dakikada aracına giderek derbinin bitmesini beklemeden Tüpraş Stadyumu'ndan ayrıldı. Başkan Serdal Adalı, Beşiktaş'ın 1-0 geride olduğu son bölümde dev derbiyi stattan takip etmedi.
Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mart 2026 Pazar 06:50
