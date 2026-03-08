CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş Başkan Adalı erken ayrıldı

Başkan Adalı erken ayrıldı

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Galatasaray derbisi bitmeden stattan çıkış yaptı. Siyah-beyazlı takımın başkanı, 89. dakikada aracına giderek derbinin bitmesini beklemeden Tüpraş Stadyumu'ndan ayrıldı. Başkan Serdal Adalı, Beşiktaş'ın 1-0 geride olduğu son bölümde dev derbiyi stattan takip etmedi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mart 2026 Pazar 06:50
Başkan Adalı erken ayrıldı
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Galatasaray derbisi bitmeden stattan çıkış yaptı. Siyah-beyazlı takımın başkanı, 89. dakikada aracına giderek derbinin bitmesini beklemeden Tüpraş Stadyumu'ndan ayrıldı. Başkan Serdal Adalı, Beşiktaş'ın 1-0 geride olduğu son bölümde dev derbiyi stattan takip etmedi.
Barış'ın yerde kaldığı pozisyon penaltı mı?
F.Bahçe aradığı stoperi Premier Lig'de buldu!
DİĞER
TRT 1 YAYIN AKIŞI VE FREKANS BİLGİSİ: 25 Şubat Çarşamba Galatasaray - Juventus maçı saat kaçta yayında?
İBB'deki yüzyılın yolsuzluk davası yarın başlıyor 402 sanık hakim karşısına çıkacak
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Sergen Yalçın'dan Okan Buruk'a olay cevap!
Torreira'dan transfer çağrısı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Torreira'dan transfer çağrısı! Torreira'dan transfer çağrısı! 01:24
Barış'ın yerde kaldığı pozisyon penaltı mı? Barış'ın yerde kaldığı pozisyon penaltı mı? 01:22
Barış'ın yerde kaldığı pozisyon penaltı mı? Barış'ın yerde kaldığı pozisyon penaltı mı? 01:21
Sergen Yalçın'dan Okan Buruk'a olay cevap! Sergen Yalçın'dan Okan Buruk'a olay cevap! 01:13
Okan Buruk maçın hakemine ne dedi? Okan Buruk maçın hakemine ne dedi? 01:12
Derbide kazanan G.Saray! Derbide kazanan G.Saray! 01:12
Daha Eski
Okan Buruk'tan maç sonu MHK'ye çağrı! Okan Buruk'tan maç sonu MHK'ye çağrı! 01:12
Sergen Yalçın'dan derbi sonrası hakem ve VAR tepkisi! Sergen Yalçın'dan derbi sonrası hakem ve VAR tepkisi! 01:12
G.Saray'dan Beşiktaş'a flaş gönderme! G.Saray'dan Beşiktaş'a flaş gönderme! 01:12
Derbide kazanan Aslan zirvede farkı açtı! İşte güncel puan durumu Derbide kazanan Aslan zirvede farkı açtı! İşte güncel puan durumu 01:12
Milli Takım Kuzey İrlanda'yı da devirdi! Milli Takım Kuzey İrlanda'yı da devirdi! 01:12
Osimhen, Beşiktaş'a attığı golle rekorunu yineledi! Osimhen, Beşiktaş'a attığı golle rekorunu yineledi! 01:12