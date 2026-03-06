Kislyak’a yakın takip

Önümüzdekı sezonun kadro planlamasını şimdiden yapan Beşiktaş yönetimi, CSKA Moskova'da forma giyen Matvey Kislyak'ı radarına aldı. Siyahbeyazlı yetkililerin 20 yaşındaki yeteneği yakından takip ettiği, bazı karşılaşmaları tribünden izleyerek oyuncu hakkında detaylı notlar aldıkları belirtildi. Kislyak'ın adı daha önce Fenerbahçe ile de anılmıştı.
