Ziraat Türkiye Kupası
Kartal'ın Amiri

Kartal’ın Amiri

Amir Murillo Beşiktaş’a katkı vermeye devam ediyor. Panamalı sağ bek, Göztepe’den sonra Rizespor’a da jeneriklik gol attı, taraftarların gönlünde taht kurdu

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mart 2026 Cuma 06:50
Kartal’ın Amiri

Teknik direktör De Zerbi ile sorun yaşadıktan sonra kulübü Marsilya ile ipleri koparan ve Beşiktaş'a fırsat transferi olarak gelen Amir Murillo, siyah-beyazlı takıma adeta ilaç oldu. Emmanuel Agbadou ile birlikte takım savunmasını iyice güçlendiren Panamalı sağ bek, hücuma yaptığı katkı ile beğeni topladı. Göztepe maçında sağ çaprazdan kaydettiği şık golle açılışı yapan 30 yaşındaki futbolcu, Çaykur Rizespor karşısında uzun yıllar unutulmayacak jeneriklik gole imza attı. Tecrübeli yıldız, sezon genelindeki gol sayısını 4'e yükseltti. Amir Murillo sezonun ilk yarısında Marsilya formasıyla 16 maçta 2 kez ağları sallamıştı.

PANAMA'DA MANŞETLERDE

Deneyimli sağ bekin Çaykur Rizespor maçındaki oyunu ve süper golü, ülkesi Panama'da manşetleri süsledi. La Prensa'da yapılan haberde; Amir Murillo'nun golünün Beşiktaş'ı galibiyete taşıdığı belirtilirken "Çok klas golle maçın kilidini açtı. Yeni takımında hızlı etki yarattı" ifadeleri kullanıldı. Futbol Centroamerica da "Murillo'nun Avrupa'da viral olan golü, Panama'yı gururlandırdı" yorumunu yaptı.

