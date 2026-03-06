CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş Hedefi 12'den vurdu

Hedefi 12'den vurdu

7 oyuncuyu renklerine katan Beşiktaş son 4 resmi maçından zaferle ayrıldı. Hyeon-Gyu Oh, Emmanuel Agbadou, Amir Murillo, Junior Olaitan ve Kristjan Asllani toplamda 12 gole katkıda bulundu.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mart 2026 Cuma 06:50
Hedefi 12'den vurdu

Ara transfer dönemini oldukça hareketli geçiren siyah-beyazlı yönetim 7 oyuncuyla yollarını ayırırken, kadrosunu 7 futbolcu ile takviye etti. Yeni transferler takıma umulandan kısa zamanda adapte olurken, Kartal'ın yeniden kanatlanmasında başrolü oynadılar. Siyahbeyazlı takım yeni transferlerin forma giydiği 5 müsabakada mağlubiyet yüzü görmedi. Alanyaspor ile 2-2 berabere kalan Beşiktaş, son 4 resmi maçında sırasıyla RAMS Başakşehir, Göztepe, Kocaelispor ve kupada da Çaykur Rizespor'u yenerek gövde gösterisi yaptı.

AGBADOU'DAN 3 GOLE ETKİ

Hyeon-GYU Oh 4 gol, 1 asist; Emmanuel Agbadou 1 gol, 2 asist; Amir Murillo 2 gol; Junior Olaitan 1 gol ve Kristjan Asllani 1 asistlik performans sergiledi. Takıma kış döneminde katılan 5 yıldız, toplam 12 gole katkıda bulunarak siyah-beyazlı yönetimin ve teknik heyetin yüzünü güldürdü. Transfer döneminde protesto edilen Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, başarılı saha sonuçları ve yenilerin kısa zamanda katkı vermesinin ardından siyah-beyazlı tribünlerle yeniden barıştı.

Hyeon-Gyu Oh 5 resmi maçta 4 kez ağları salladı. Amir Murillo ise birbirinden güzel 2 gole imzasını attı.

