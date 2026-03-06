En deneyimli Necip Uysal

Beşiktaş'ta aralık ayında kadro dışı kalan Necip, Galatasaray'a karşı en fazla forma giyen isim olarak dikkat çekiyor. A takımda ilk kez 2009- 2010 sezonunda forma şansı bulmaya başlayan 34 yaşındaki oyuncu, sarı-kırmızılılar karşısındaki derbilerde ligde 17 maçla en fazla mücadele eden oyuncu konumunda. Ersin 6, Salih ve Rashica 4'er, Rıdvan ile Emirhan 3'er defa G.Saray'a karşı forma giydi.
Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mart 2026 Cuma 06:50
