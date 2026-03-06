Dev maçın hakemi Ergün

Trendyol Süper Lig'in 25'inci haftasında Beşiktaş'ın yarın ezeli rakibi Galatasaray'ı konuk edeceği karşılaşmada Ozan Ergün düdük çalacak. Ergün'ün yardımcılıklarını Anıl Usta ve Mustafa Savranlar üstlenecek. Dördüncü hakem ise Adnan Deniz Kayatepe. 34 yaşındaki hakem bu sezon siyah-beyazlı takımın 3 maçını yönetti. Beşiktaş söz konusu karşılaşmalarda Konyaspor'u 2-0, Kayserispor'u 1-0 ve Göztepe'yi 4-0 mağlup etti.
Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mart 2026 Cuma 06:50
