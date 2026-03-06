CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Bırakın şunları

Maçın bitiş düdüğüyle birlikte Rizesporlu Halil ve Taylan ile Beşiktaşlı oyuncular arasında tansiyon yükseldi. Kaptan Orkun “Bırakın şunları” diyerek takım arkadaşlarını sakinleştirdi

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mart 2026 Cuma 06:50
SİYAH-BEYAZLI takımın Çaykur Rizespor'u 4-1 yenerek çeyrek final vizesi aldığı karşılaşmanın ardından oyuncular arasında gerilim yaşandı. Karadeniz ekibinin oyuncuları Halil Dervişoğlu ve Taylan Antalyalı ile Beşiktaşlı futbolcular arasında tansiyon yükseldi. Saha içinde yaşanan sözlü gerilim, kameralara yansırken, tartışmanın büyümesini Beşiktaş kaptanı Orkun Kökçü engelledi. 25 yaşındaki milli yıldız "Bırakın şunları" diyerek takım arkadaşlarını yatıştırdı. YARIN oynanacak Galatasaray derbisi öncesi siyahbeyazlı oyuncunun bu olgun tavrı, Beşiktaşlı taraftarların takdirini kazandı. Bu arada maçın bitiş düdüğü beklenirken Halil Dervişoğlu 90+2'de Kristjan Asllani'ye sert müdahalede bulundu. Siyah-beyazlı taraftarlar bu harekete tepki gösterirken, Rizesporlu oyuncu hakkındaki iddialara yanıt verdi. Kasıtlı bir hareket yapmadığını ifade eden 26 yaşındaki forvet, "Adamın ayağına basmadım. Öyle bir insan da değiliz, öyle bir niyetimiz de yok" diyerek kendini savundu.

MESAJLA CAMİAYI HAVAYA SOKTU

Beşiktaş kaptanı Orkun Kökçü 4-1'lik maç sonrası sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hem siyah-beyazlı camiayı kenetledi hem de Galatasaray maçı öncesi derbi ateşini yaktı. 25 yaşındaki yıldızın "Hafta sonu görüşmek üzere" şeklindeki paylaşımı, siyah-beyazlı taraftarlar tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.

YALÇIN ÇOK GÜVENİYOR

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın Galatasaray derbisinde en güvendiği isimlerin başında Orkun Kökçü geliyor. 53 yaşındaki deneyimli çalıştırıcı, milli yıldız ile zorluk derecesi yüksek maç öncesi özel görüşmeler yapıyor. Orkun tüm kulvarda bu sezon 29 maçta görev alırken, 5 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.

DİĞER
